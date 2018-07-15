Новости Политика

Все видео этой рубрики
15 июля 201820:31

Путин пообщался в "Лужниках" с президентами и почетными гостями

Global Look Press

Президент России Владимир Путин в перерыве финального матча ЧМ-2018 в "Лужниках" в неформальной обстановке пообщался с рядом иностранных лидеров и другими почетными гостями, которые находились на стадионе. Так, Путин побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, его супругой Бриджит Макрон, а также с семьей президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. Кроме того, он кратко поговорил с с президентом Молдавии Игорем Додоном, передает РИА Новости.

Российский лидер также пообщался с прославленным бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Они обменялись рукопожатием и сфотографировались. Путин очень тепло побеседовал с экс-президентом Франции Николя Саркози. Тот, в частности, поздравил российского лидера с успешным проведением чемпионата.

Во время перерыва с гостями чемпионата общался и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он, в частности, поговорил с Додоном, четой Макрон и Саркози.

Во время перерыва в главную ложу принесли первый мяч, который был использован в финальной игре. Его подпишут все присутствующие на матче президенты и глава ФИФА Джанни Инфантино, после чего мяч будет отправлен в подарок детям, спасенным из пещеры в Таиланде.

После завершения финального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции одержала победу над Хорватией со счетом 4:2 президенты Франции и Хорватии расцеловались, сообщает ТАСС. Перед началом матча Макрон и Грабар-Китарович обняли друг друга.

В ходе матча лидеры двух стран вскакивали со своих мест во время острых моментов, активно жестикулировали, а Грабар-Китарович даже немного танцевала. Почти весь второй тайм оба лидера провели на ногах.

Сейчас

19:52

Сборная Франции выиграла в "Лужниках" финал чемпионата мира

19:48

В Татарстане поезд столкнулся с легковушкой: трое погибших

15:59

Террорист взорвал чиновников в столице Афганистана

13:37

Путин передал Катару мяч полномочий на проведение ЧМ-2022

12:44

Президент Хорватии поблагодарила Россию по-русски

11:24

С ночного рейса из Уфы в Москву сняли пьяных дебоширов

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Футболисты Франции выиграли сумасшедший финал в "Лужниках"

Футболисты Франции выиграли сумасшедший финал в "Лужниках"

1 час назад

Трансляции

23:07

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 15 июля
Все трансляции
Путин под проливным дождем наградил футболистов

Путин под проливным дождем наградил футболистов

26 минут назад
В столкновении поезда с легковушкой погибли четверо

В столкновении поезда с легковушкой погибли четверо

8 минут назад
Молния подожгла дом в калининградском Черняховске

Молния подожгла дом в калининградском Черняховске

2 часа назад
Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

1 час назад
Путин пообщался в "Лужниках" с президентами и почетными гостями

Путин пообщался в "Лужниках" с президентами и почетными гостями

1 час назад
Футболистам Франции вручили кубок мира и золотые медали

Футболистам Франции вручили кубок мира и золотые медали

51 минута назад
Лука Модрич признан лучшим футболистом чемпионата мира в России

Лука Модрич признан лучшим футболистом чемпионата мира в России

55 минут назад
Трамп назвал футбольный чемпионат в России "великолепным"

Трамп назвал футбольный чемпионат в России "великолепным"

21 минута назад
Президент Хорватии вручила Владимиру Путину футболку своей сборной

Президент Хорватии вручила Владимиру Путину футболку своей сборной

5 часов назад
G7: Россия должна участвовать в расследовании крушения малазийского "Боинга"

G7: Россия должна участвовать в расследовании крушения малазийского "Боинга"

1 час назад
Сильный ливень устроил локальный потоп в подмосковном Серпухове. Видео

Сильный ливень устроил локальный потоп в подмосковном Серпухове. Видео

5 часов назад
Жить &#8212; не тужить: самые дорогие дома футболистов

Жить — не тужить: самые дорогие дома футболистов

11 часов назад
Водные процедуры, которые наполнят молодостью, красотой и энергией!

Водные процедуры, которые наполнят молодостью, красотой и энергией!

13.07.2018 11:37
Нужна ли России цифровая трансформация?

Нужна ли России цифровая трансформация?

13.07.2018 11:35
Турист с башкирской горы найден живым

Турист с башкирской горы найден живым

1 час назад
Сборная России по водному поло продолжила громить соперниц на чемпионате Европы

Сборная России по водному поло продолжила громить соперниц на чемпионате Европы

1 час назад
Трамп в Великобритании: два дня на звонки, встречи и игру в гольф

Трамп в Великобритании: два дня на звонки, встречи и игру в гольф

2 часа назад
Новак Джокович выиграл на Уимблдоне свой 13-й "Большой шлем"

Новак Джокович выиграл на Уимблдоне свой 13-й "Большой шлем"

2 часа назад
"Диких вепрей" спас 14-летний беженец

"Диких вепрей" спас 14-летний беженец

3 часа назад
В "Лужниках" завершилась церемония закрытия чемпионата мира по футболу

В "Лужниках" завершилась церемония закрытия чемпионата мира по футболу

3 часа назад
Трамп превратил саммит НАТО в собственное шоу

Трамп превратил саммит НАТО в собственное шоу

4 часа назад
Умер омбудсмен Хакасии Александр Чистотин

Умер омбудсмен Хакасии Александр Чистотин

4 часа назад
На Шпицбергене налетел на причал катамаран со 120 пассажирами

На Шпицбергене налетел на причал катамаран со 120 пассажирами

4 часа назад
При взрыве в Кабуле погибли французы

При взрыве в Кабуле погибли французы

4 часа назад
Саммит в Хельсинки: в Америке опасаются за Трампа

Саммит в Хельсинки: в Америке опасаются за Трампа

4 часа назад
Похитители владельца орловского агрохолдинга арестованы

Похитители владельца орловского агрохолдинга арестованы

5 часов назад
Иракские демонстранты жгут штабы политических партий

Иракские демонстранты жгут штабы политических партий

6 часов назад
Не рассчитали: бельгийским фанатам вернут более 100 млн евро за купленные телевизоры

Не рассчитали: бельгийским фанатам вернут более 100 млн евро за купленные телевизоры

7 часов назад
Путин передал Катару мяч полномочий на проведение ЧМ-2022

Путин передал Катару мяч полномочий на проведение ЧМ-2022

7 часов назад
Немецкая журналистка обвинила коллег в высокомерном отношении к России

Немецкая журналистка обвинила коллег в высокомерном отношении к России

7 часов назад
Легковушка перевернулась после столкновения на перекрестке в Петрозаводске. Видео

Легковушка перевернулась после столкновения на перекрестке в Петрозаводске. Видео

7 часов назад
Неуловимый огромный питон продолжает пугать жителей Варшавы

Неуловимый огромный питон продолжает пугать жителей Варшавы

8 часов назад
Константин Хабенский попал в базу сайта "Миротворец"

Константин Хабенский попал в базу сайта "Миротворец"

8 часов назад
Погода: в Москве дожди, в Петербурге гроза, на Кавказе жара

Погода: в Москве дожди, в Петербурге гроза, на Кавказе жара

8 часов назад
В Шахтах молния убила беременную женщину

В Шахтах молния убила беременную женщину

9 часов назад
Легковушка снесла минивэн, стоявший на обочине трассы М4 "Дон" после ДТП . Видео

Легковушка снесла минивэн, стоявший на обочине трассы М4 "Дон" после ДТП . Видео

9 часов назад
Остались на земле: с ночного рейса из Уфы в Москву сняли нескольких пьяных дебоширов

Остались на земле: с ночного рейса из Уфы в Москву сняли нескольких пьяных дебоширов

9 часов назад
Twitter заблокировал аккаунты российских "разведчиков"

Twitter заблокировал аккаунты российских "разведчиков"

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 14 июля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 14 июля 2018 года

9 часов назад
Немцы считают Трампа вчетверо опаснее Путина

Немцы считают Трампа вчетверо опаснее Путина

9 часов назад
Ракетный обстрел израильского города Сдерот попал на видео

Ракетный обстрел израильского города Сдерот попал на видео

10 часов назад
Неуд за поведение: Белый дом отменил интервью Болтона каналу CNN

Неуд за поведение: Белый дом отменил интервью Болтона каналу CNN

10 часов назад
Почему мы засыпаем в машине?

Почему мы засыпаем в машине?

10 часов назад
Финские журналисты ожидают, что Путин и Трамп расстанутся с улыбками

Финские журналисты ожидают, что Путин и Трамп расстанутся с улыбками

10 часов назад
Правительство Гаити ушло в отставку после протестов из-за цен на топливо

Правительство Гаити ушло в отставку после протестов из-за цен на топливо

17 часов назад