Совет Европы назвал российский футбольный чемпионат "фантастическим"

Совет Европы благодарит Россию за проведение "фантастического чемпионата мира по футболу". Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Даниэль Хольтген в своем Twitter.

Он также поздравил Францию с победой на ЧМ-2018, а Хорватию — с заслуженным вторым местом.

"Пусть дух спорта продолжается!"- написал Хольтген.

The #CouncilofEurope in #Strasbourg congratulates its host country #France on winning #Russia2018 and #Croatia @coe on a well-deserved 2nd place. Thanks #Russia for hosting a fantastic #WorldCup2018! Let the spirit of sports continue!!