Совет Европы назвал российский футбольный чемпионат "фантастическим"

Совет Европы благодарит Россию за проведение "фантастического чемпионата мира по футболу". Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Даниэль Хольтген в своем Twitter.

Он также поздравил Францию с победой на ЧМ-2018, а Хорватию — с заслуженным вторым местом.

"Пусть дух спорта продолжается!"- написал Хольтген.

Со своей стороны президент Молдавии Игорь Додон также назвал "фантастическим" финал чемпионата мира по футболу в России. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Додон присутствовали на стадионе "Лужники" в Москве, где сборная Франции в воскресенье обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. На игре присутствовали лидеры 12 государств, в том числе президенты России, Франции, Хорватии и Молдавии.