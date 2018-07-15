Трамп назвал футбольный чемпионат в России "великолепным"

Президент США Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с проведением "по-настоящему великолепного" чемпионата мира по футболу. Поздравление хозяин Белого дома Трамп опубликовал в воскресенье у себя в Twitter.

Американский лидер назвал чемпионат в России "одним из лучших". Трамп также поздравил сборную Франции, которая в финале обыграла Хорватии со счетом 4:2 и стала во второй раз в истории чемпионом мира.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июля 2018 г.

Президент США ранее в воскресенье вылетел из шотландского аэропорта Глазго Прествик в Хельсинки, где 16 июля проведет встречу с Путиным. Вечером того же дня стало известно, что он уже прибыл в столицу Финляндии. По данным РИА Новости, президентский борт приземлился в 20:40 по местному времени (совпадает с московским).