Трамп назвал футбольный чемпионат в России "великолепным"

Президент США Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с проведением "по-настоящему великолепного" чемпионата мира по футболу. Поздравление хозяин Белого дома Трамп опубликовал в воскресенье у себя в Twitter.

Американский лидер назвал чемпионат в России "одним из лучших". Трамп также поздравил сборную Франции, которая в финале обыграла Хорватии со счетом 4:2 и стала во второй раз в истории чемпионом мира.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!