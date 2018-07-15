Испания, Франция и Португалия готовы принять 350 мигрантов

350 мигрантов из 450, спасенных итальянскими службами в Средиземном море, готовы принять в Испании, Франции, Португалии. Сейчас нелегалы находятся на борту судна агентства ЕС по контролю границ Frontex и на корабле итальянской гвардии.

Каждая страна примет по 50 человек. Их власти готовы к европейскому решению гуманитарной драмы в Средиземном море, передает ТАСС.

В июне Мадрид согласился принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту, которое отказались впустить итальянские власти

Кроме того, в Гибралтарском проливе и море Альборан были спасены минимум 470 мигрантов, сто из них – несовершеннолетние. Их доставили в порты автономного сообщества Андалусия.

2015 год положил начала увеличению мигрантского потока в Европу из-за разгоревшихся конфликтов на Ближнем Востоке. Средиземноморский маршрут — основной путь доставки мигрантов в ЕС.