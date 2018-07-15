Путин: организацией чемпионата мира по футболу можем гордиться

Организация чемпионата мира по футболу удалась России во всех аспектах, заявил президент РФ Владимир Путин. В беседе с журналистами по окончании финального матча в московских "Лужниках" в воскресенье, глава государства заявил, что, "безусловно, мы можем гордиться тем, как мы организовали этот турнир". Слова Путина цитирует ТАСС.

Он добавил, что Россия делала это как для российских болельщиков, так и для всех любителей спорта во всем мире.

Главное в игре сборной РФ на чемпионате мира, по мнению Путина, характер и борьба до конца. Он уверен, что футболистов нужно настроить на будущие победы. По его словам, "за это мы должны им быть благодарны и должны их, безусловно, поддержать".

Особо Путин отметил результат национальной сборной, проигравшей в одной четвертой финала Хорватии. "Давно не было такого результата. Считаю, что мы должны их [футболистов] поздравить и соответствующим образом настроить на будущие победы", — сказал президент.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли ему оценить атмосферу, которую фанаты со всего мира создали на Никольской улице и на Красной площади в Москве, Путин заметил, что это было заметно даже из окон Кремля. Президент признался, что непосредственно погрузиться в эту атмосферу он не смог, "хотя, конечно, в курсе всего, что происходило".

Финальный матч чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией был прекрасен, заявил российский лидер. Он отметил, что обе команды играли замечательно в открытый, атакующий футбол, добавил он. "Уверен, понравилось всем, и мне тоже", — добавил президент. Вместе с тем он признался, что что не болел ни за Францию, ни за Хорватию в финале чемпионата мира по футболу, а только наслаждался происходящим на поле.

Глава государства подтвердил, что намерен встретиться с командой. Путин отметил, что настоящая игра в футбол — это особое искусство, но сам отметил, что будет осваивать хоккей.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что иностранным болельщикам, которые имеют соответствующие паспорта, будет предоставлен многократный безвизовый въезд в Россию до конца года.