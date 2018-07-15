Пожар на медном руднике в ЮАР: пять человек погибли

В ЮАР по меньшей мере пять человек погибли во время пожара на медном руднике. О происшествии сообщил телеканал eNCA.

Как уточняется, ЧП произошло на руднике горнодобывающей компании Phalaborwa Copper Mine в воскресенье, 15 июля. Пожар вспыхнул на транспортной ленте.

Шестеро работников оказались заблокированы под землей, передает РИА новости. Пятеро из них скончались, о судьбе шестого пока ничего неизвестно.

В настоящее время ведется расследование. Выясняются причины возгорания.