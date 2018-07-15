ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям армии САР на севере страны

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по позициям армии Сирии в районе аэропорта Нейраб, расположенного на севере страны. Об этом сообщило информационное агентство SANA. В результате атаки жертв и пострадавших нет, только нанесен материальный урон.

Представитель командования вооруженных сил Сирии прокомментировал нападение Израиля как "новый акт агрессии". Как он подчеркнул, это попытка оказать поддержку бандам террористов, терпящих поражение от сирийских войск в провинциях Эль-кунейтра и Дераа.