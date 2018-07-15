В США застрелили мужчину, который ранил троих полицейских в Канзас-Сити

Правоохранители США застрелили мужчину, который, по предварительным данным, ранее ранил троих сотрудников полиции. О происшествии сообщила газета Kansas City Star.

Как уточняется, стрельба произошла в воскресенье, 15 июля. В результате перестрелки были ранены трое полицейских. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

По данным СМИ, стрелок забаррикадировался дома. Когда он позднее выходил из здания, полицейские открыли огонь и убили мужчину. Он находился под наблюдением как имеющий отношение к гибели студента Университета Миссури в Канзас-Сити, передает РИА Новости. Студента убили в июле при попытке ограбления.