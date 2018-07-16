Известный вратарь Рэй Эмери утонул в озере Онтарио

Рэй Эмери, экс-вратарь подмосковного хоккейного клуба "Атлант", а также клубов НХЛ Anaheim, Ottawa, Chicago и Philadelphia, утонул в озере Онтарио. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter журналист Эндрю Коллинз.

Как уточняется, Эмери не всплыл после погружения в гавани неподалеку от Гамильтона в Канаде, где он плавал с друзьями.

Рэю Эмери было 35 лет, напоминает РИА Новости. Он завершил спортивную карьеру в 2016 году. В хоккейном клубе "Атлант" Эмери выступал в сезоне-2008/09.