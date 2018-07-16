На МКАД столкнулись четыре автомобиля, два человека ранены

На Московской кольцевой автодороге два человека получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, ДТП с участием четырех автомобилей произошло в районе 22 километра МКАД. В результате аварии два человека пострадали, передает ТАСС.

В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники оперативных служб, выясняются все обстоятельства ДТП.