Полиция Хельсинки взяла под усиленную охрану отель, в котором остановилась делегация из РФ

Правоохранительные службы Хельсинки взяли под усиленную охрану отель Crowne Plaza, где, по информации журналистов, располагается делегация официальных лиц России, прибывших на переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Ilta-Sanomat.

Как уточняется, полиция закрыла вход в отель Crowne Plaza в Хельсинки. Во дворе припарковано несколько автомобилей брендов Audi или Mercedes-Benz с российскими номерами.

Сотрудники отеля отказываются общаться с представителями СМИ. При этом представитель правоохранительных органов, находящийся поблизости, сообщил, что в отеле "важные люди".

Президенты РФ и США планируют встретиться в Хельсинки 16 июля, напоминает РИА Новости. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп будут обсуждать актуальные вопросы международной повестки дня и перспективы развития двусторонних отношений.