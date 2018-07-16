В Волгограде введен режим ЧС из-за сильных дождей

В Волгограде объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации города.

В настоящее время городские службы продолжают работы по устранению последствий ливня с грозой и градом, обрушившегося на Волгоград. 15 июля в течение нескольких часов объем осадков, выпавших в городе, превысил полуторамесячную норму. В связи с сохраняющимся штормовым предупреждением по поводу обильных осадков и продолжающимися работами было принято решение ввести в Волгограде режим чрезвычайной ситуации.

Как уточняется, большая часть работ по устранению причиненного ущерба уже выполнена. На ряде участков специалисты все еще продолжают откачивать воду и расчищать проезд для транспорта.

Во время обильных осадков система ливневой канализации Волгограда работала на пределе своих возможностей, но значительная часть воды была отведена. Благодаря этому удалось избежать более тяжелых последствий от шторма, обрушившегося на город. Потоками воды со склонов и откосов был смыт грунт, в результате чего на некоторых частях городских дорог и трамвайных путей образовались грунтовые наносы. Также от ливней в Волгограде пострадали несколько крупных ТРЦ.

По информации Волгоградского центра по гидрометеорологии, выпало 70 миллиметров осадков (почти двухмесячная норма для города). В отдельных районах дождь сопровождался градом, напоминает ТАСС.