В Париже полиция применила слезоточивый газ против хулиганов, громивших витрины магазинов

Полиция Франции вынуждена была применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить хулиганов, которые пытались разгромить витрины магазинов. О происшествии сообщил телеканал BFM.

Как уточняется, группа хулиганов примкнула к болельщикам, празднующим победу на ЧМ-2018, и забросала камнями витрины магазинов на Елисейских полях неподалеку от Триумфальной арки. Полицейские применили слезоточивый газ против злоумышленников, планировавших опустошить запасы шампанского и вина в супермаркете Publicis.

Мелкие происшествия были зафиксированы также и в других местах рядом с Триумфальной аркой.

В воскресенье, 15 июля, команда Франции в финале чемпионата мира обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2. Французы стали победителями мирового первенства второй раз, передает ТАСС.