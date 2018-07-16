В Хабаровске персонал и пациентов больницы эвакуировали после сообщения о бомбе

Утром в понедельник, 16 июля, в первую краевую клиническую больницу в Хабаровске поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщил СМИ один из пациентов медицинского учреждения.

Персонал и больные вышли на улицу, передает агентство "Интерфакс".

Также пришлось эвакуировать тяжелобольных пациентов из реанимации. Врачи проводят вручную необходимые манипуляции, чтобы поддерживать их состояние.

Свидетели рассказывают, что видели автомобили кинологической службы по направлению к больнице.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали данную информацию.