Власти Великобритании и Эквадора ведут секретные переговоры о судьбе Ассанжа

Власти Великобритании ведут переговоры на высоком уровне с Эквадором относительно выселения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из здания посольства Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает издание The Times.

В мае текущего года глава министерства иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса сообщила, что Эквадор готов обсудить с Великобританией судьбу Ассанжа, который скрывается в посольстве страны в Лондоне, при условии, что будут соблюдены права человека.

Как уточняется, переговоры о судьбе Джулиана Ассанжа ведут высокопоставленные чиновники, в том числе заместитель главы МИД Соединенного Королевства Алан Дункан.

По данным источника, Ассанж не в курсе о ведущихся переговорах.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Тогда он обратился к властям Эквадора с просьбой предоставить ему политическое убежище из-за опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В конце марта текущего года правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром, напоминает РИА Новости. Как считают власти Эквадора, поведение Ассанжа и его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Европейского союза и другими государствами.