В Нигерии 70 военных пропали без вести после атаки "Боко Харам"

В Нигерии около 70 военнослужащих числятся пропавшими без вести после атаки боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке страны. Такие данные сообщило информационное агентство Xinhua.

Как уточняется, атака произошла в районе Бама в субботу, 14 июля. Боевики напали на военный конвой, состоявший из восьми грузовых автомобилей.

После атаки порядка 70 военнослужащих (в том числе пять офицеров) числятся пропавшими без вести.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики, выступая против западной модели образования, добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством террористических актов, которые регулярно совершаются в ответ на направленную против "Боко Харам" военную кампанию, проводимую Нигером, Камеруном и Чадом.