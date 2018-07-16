В Южно-Сахалинске горит несанкционированное общежитие

В Южно-Сахалинске горит трехэтажное общежитие. Информации о пострадавших пока не поступало. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области.

Как уточняется, информация о пожаре поступила на пульт в 6:15 по местному времени в понедельник, 16 июля. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия спустя пять минут. Общая площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

По данным правоохранителей, общежитие является несанкционированным. Пока ничего не известно о причине возгорания. Также не удалось уточнить число людей, проживающих в здании.

В борьбе с огнем принимают участие 4 звена газодымзащиты, 24 пожарных и 8 единиц техники. Пожар пока не удается локализовать, передает агентство "Интерфакс".

По неофициальным данным, в общежитии, где вспыхнул пожар, проживали трудовые мигранты. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно полыхающую кровлю здания.