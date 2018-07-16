На Сахалине третий день ищут мужчину, вышедшего в море на самодельном плоту

На Сахалине третий день продолжаются поиски местного жителя, который отправился в море на самодельном плоту. Об этом сообщили СМИ представители администрации Невельского района.

Как уточняется, житель Невельска Иван Уженцев ушел в море на самодельном плоту из пенопласта 14 июля и пропал. В тот же день около 20:00 он позвонил в местную единую дежурную диспетчерскую службу с просьбой о помощи.

Сразу после звонка на поиски мужчины отправились сотрудники районного ГИМС, пограничники и спасатели на катерах и лодках, передает РИА Новости. Они работали до наступления темноты, но безрезультатно. Пропавший сахалинец на телефонные звонки не отвечал.

15 июля из-за непогоды поиски в море пришлось прекратить, работы велись по побережью – в районе Невельска, а также сел Заветы Ильича и Ясноморское. Поисковые работы продолжаются и в понедельник, 16 июля. На помощь прибыли спасатели из Южно-Сахалинска.

По данным управления МЧС региона, из-за сложных погодных условий, возможно, придется задействовать вертолет. Все суда, находящиеся в зоне поисковых работ, оповещены о происшествии.