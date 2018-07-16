Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом

Британские принцы Чарльз и Уильям отказались присутствовать на встрече королевы Великобритании Елизаветы II с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание The Times, ссылаясь на источники.

Как уточняется, принц Чарльз и принц Уильям просто отказались присутствовать на мероприятии. По мнению источника, это весьма необычно, потому что обычно королеву кто-то сопровождает.

По информации газеты, во время встречи принцу Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир, а принц Уильям играл в поло в рамках благотворительной кампании.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп с супругой Меланией прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II 13 июля. Трамп стал двенадцатым президентом США, с которым королева Елизавета познакомилась лично.

Ранее в тот же день Дональд Трамп провел переговоры и совместную пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая от лица королевы пригласила президента Соединенных Штатов посетить Соединенное Королевство во время визита в Вашингтон еще в начале 2017 года, напоминает РИА Новости.