Столкновения в Никарагуа: число погибших увеличилось до 10 человек

В Никарагуа по меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновений в воскресенье, 15 июля. Такие данные неправительственной "Никарагуанской ассоциации за права человека" опубликовала на своем сайте газета Prensa.

Как уточняется, среди погибших – четыре сотрудника полиции, убитых в районе Камило-Ортега в городе Масайя. Одного из правоохранителей сожгли протестующие, защищавшие выстроенные из бетонных блоков баррикады. По данным проправительственного телеканала Canal 4, от рук преступников и террористов погиб сотрудник управления по борьбе с наркотиками Габриэль Вадо Руис.

С середины апреля текущего года Никарагуа сотрясают антиправительственные выступления, вызванные реформой системы социального страхования. Вскоре после начала протестов президент страны Даниэль Ортега отменил преобразования, но это не нормализовало ситуацию. В период с 19 апреля по 10 июля в результате акций протеста более 350 человек были убиты и порядка 2100 человек получили ранения, напоминает ТАСС.