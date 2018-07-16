Пациенты и персонал хабаровской больницы вернулись в здание после эвакуации

Информация о бомбе, якобы заложенной в первой краевой больнице в Хабаровске, оказалась ложной. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как уточняется, персонал и пациенты больницы вернулись в здание после проведения необходимых проверок.

Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в лечебное учреждение утром в понедельник, 16 июля. Персонал и больные, в том числе пациенты реанимационного отделения, были эвакуированы. Сотрудники полиции и МЧС работали на месте происшествия.

СМИ пока не располагают официальными комментариями правоохранительных органов, передает агентство "Интерфакс".