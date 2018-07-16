Хельсинки пьют за успех переговоров двух президентов

В Хельсинки ждут важных решений. Интерес к событию чувствуется даже на улицах — повсюду баннеры с именами президентов. Специально к саммиту выпустили футболки, и это далеко не все.

Это звучит как английское "кип пис" – "сохраните мир". Самый популярный тост в Финляндии получил накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа новое значение. Все Хельсинки пьют за успех переговоров.

Китайские туристы разгуливают в купленных по случаю бейсболках "Сделаем Хельсинки снова великими". Одежда с надписями о встрече Путин-Трамп разошлась по сувенирным лавкам.

Один из финских магазинов предложил двум лидерам скидку. Попросив на своем плакате: "Пожалуйста, примите хорошие решения".

Накануне встречи в центре финской столицы шествие противников Трампа. Протестующих гораздо меньше, чем накануне в Лондоне.

- Вы, конечно, видели бэйби-Трампа, которого запускали на демонстрации в Лондоне. А в Хельсинки вы разрешите что-то подобное?

- Мы пока не уверены. У демонстрантов есть право на протест. Но есть и определенные пределы. Мы пока ведем переговоры с организаторами протеста, — говорит начальник полиции Хельсинки Пекка Хук.

Дональд Трамп прилетел в Хельсинки вечером. Для него забронирован фешенебельный отель на северо-западе финской столицы. Виды на безмятежную бухту. Да и соседи мешать не будут. Несколько дней назад даже останавливаться около гостиницы запретили. На наших глазах переделывают дорожные знаки. Управляющий отеля от комментариев отказывается: "Чтобы что-то снять, обращайтесь в министерство иностранных дел. Мы помочь не можем".

Но в объектив нашей камеры попадают привезенные "людьми в штатском" клюшки для гольфа. Любимой игры Трампа. Впрочем, наиграться Трамп успел в Великобритании. В Хельсинки игры кончатся.