Американские СМИ не выбирают выражения по поводу саммита в Хельсинки

Встреча лидеров России и США еще до ее начала стала темой номер один во всем мире. Что пишут и говорят журналисты Соединенных Штатов о саммите?

"Человек спектакля, человек реалити-шоу". Да, американские СМИ, судя по эпитетам, Трампа недолюбливают, но к саммиту в Хельсинки он выдает заявления со скоростью света, увенчав их главной амбицией — идти в президенты в 2020 году. А какой президент без долгосрочного видения внешней политики?

И тут саммит в Хельсинки — момент истины, ведь дальше и момента может не быть. В ноябре промежуточные выборы в Конгресс, а там уже начинать новую президентскую кампанию.

Телеканал CBS доложил: Трамп поделился, что едет на встречу без особых ожиданий, но, дескать, хуже точно не будет. Его ведь кто-то заранее считает проигравшим.

The New York Times утверждает, что самим фактом встречи Дональд Трамп возвышает Владимира Путина. Потому что тот, якобы, сможет наконец-то показать, что Москва не в изоляции. Учитывая график и уровень встреч президента России хотя бы за последние дни, вывод об изоляции странный. Эгоцентричность американской аналитики.

Правда, госсекретарь Майк Помпео считает, что это Америка на встрече в более выгодном положении из-за развития расследования Мюллера о так называемом вмешательстве с участием дюжины россиян. Трампа, кажется, это раздражает. Его попрекают тем, что если и могло быть, то при Обаме, а, возможно и то, что Россия в ответ запросит не эмоции, а факты.

На Fox News серьезный колумнист, эксперт по нацбезопасности, воистину воскрешает ужасы холодной войны. Напоминая, что Россия способна "убить миллионы американцев". Ни слова о том, что вообще-то договоренности ядерных держав и продление соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений нужны всему миру.

За последние недели с советами, как говорить с Путиным, выступила даже Виктория Нуланд, бывший помощник госсекретаря по делам Евразии, известная дирижированием украинских потрясений. Писала: Трампу нужно найти в себе Рейгана и сделать американскую дипломатию снова великой. Правда, в отставке это советовать уже проще.

У Трампа за время подготовки саммита появились реальные и виртуальные "ходоки" с челобитными в духе "прошу, чтобы вы Путина попросили". Так, Колумбия встревожена влиянием России на Венесуэлу. Но до того ли будет Трампу на встрече?

Саммит, который в Америке развенчали заранее, якобы без решений, без заявлений, без ожиданий, но с опасными последствиями. Формат тет-а-тет только добавляет печатного беспокойства.

Как пишет "ABC News" и не только, опрашивая аналитиков, движение Трампа к России может и вовсе привести к краху сложившегося во второй половине XX века миропорядка. Но разве швы этого миропорядка не разошлись где-то раньше, в Югославии, или Ираке, или Ливии, или на Майдане? И даже те, кто с опаской следит за саммитом, возможно, понимают — он нужен не только двум лидерам и двум странам. Потому и следят.