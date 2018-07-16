США обсуждают возможность эвакуации членов "Белых касок" из САР

Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания и Франция обеспокоены судьбой членов организации "Белые каски", которая связана с сирийской оппозицией, и обсуждают возможности их эвакуации из САР. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Страны Запада проводят консультации относительно судьбы около 1 тысячи добровольцев и их семей на фоне того, что Дамаск возвращает под свой контроль территории на юго-западе и в других частях страны. Согласно одному варианту, членов "Белых касок" вывезут в другие страны (например, в Великобританию, Германию и Канаду). Также, по данным телеканала, западные страны убедили США обсудить с Иорданией и Израилем предоставление членам организации коридоров для выхода.

Тема безопасности "Белых касок" может быть затронута на саммите президентов России и США, который состоится в Хельсинки 16 июля. При этом западные страны рассчитывают на то, что смогут обойтись без содействия России.

В мае текущего года Соединенные Штаты Америки заморозили финансирование "Белых касок", напоминает издание "Коммерсантъ". В ответ на это Великобритания пообещала оказывать поддержку организации и даже увеличить размеры финансирования. В июне США возобновили финансирование "Белых касок".