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16 июля 201807:27

С 16 июля в Краснодарском крае вводится курортный сбор

Global Look Press

В Краснодарском крае с 16 июля будет взиматься курортный сбор. Это коснется наиболее популярных у туристов районов — Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также четырех курортных поселений Туапсинского района. Платить сбор нужно будет в пансионатах, отелях и санаториях в день прибытия. Такса составит 10 рублей в сутки.

При этом от оплаты освободят жителей самой Кубани, а также льготные категории граждан: малоимущих, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Поступления в бюджет Краснодарского края от применения курортного сбора ожидаются в размере не менее 70 миллионов рублей.

Курортный сбор планировалось запустить в качестве эксперимента еще с 1 мая в четырех регионах: Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Но в итоге с этой даты он был введен только на Алтае и Ставрополье, передает телеканал "Россия 24". Размер сбора определяется самим регионом. Полученные средства планируется передавать тем городам и районам, где они собраны, и направлять на благоустройство курортных территорий и на развитие туристической инфраструктуры. При этом местные бюджеты также продолжат выделять деньги на эти цели.

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