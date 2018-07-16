На угольной шахте в Грузии погибли четыре шахтера

В городе Ткибули на западе Грузии четверо шахтеров погибли на шахте имени Миндели. О происшествии сообщил директор компании "Грузуголь" Джамбул Джакели. Также он рассказал, что еще шесть шахтеров, находившихся в шахте на смене, были госпитализированы.

Тела погибших шахтеров уже подняты из шахты, передает ТАСС. Пока причины случившегося неизвестны.