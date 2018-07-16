Путин: во время чемпионата мира было отражено 25 миллионов кибератак

Президент России Владимир Путин поблагодарил российские и иностранные спецслужбы за работу, передает канал "Россия 24". В своем выступлении президент отметил, что за время проведения первенства было отражено 25 миллионов кибератак на российскую информационную инфраструктуру, связанную с чемпионатом.

"В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу", — заявил Путин.

Чемпионат мира по футболу в России начался 14 июня и завершился 15 июля. В финале встретились сборные Франции и Хорватии. Со счетом 4:2 победили французы.