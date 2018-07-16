В Москве ожидается жара и грозы

В понедельник в Москве ожидается тридцатиградусная жара, местами в городе прольют дожди, ожидаются грозы, передает Центр погоды ФОБОС.

По данным синоптиков, в столичном регионе — переменная облачность, во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый

По данным ФОБОС, температура воздуха в столице прогреется до +28 — 30 градусов, по области до + 26 — 31 градуса. Это выше климатической нормы на 5-6 градусов.

Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.