В саратовском лагере 18 детей заболели кишечной инфекцией

В Саратове Роспотребнадзор приостановил работу оздоровительного лагеря "Восход" из-за распространения на его территории кишечной инфекции. На данный момент заразились 18 отдыхавших там детей, все они лечатся амбулаторно, сообщили "Интерфаксу" в региональном Минздраве.

Сейчас в лагере проводится эпидемиологическое расследование. Специалисты уже взяли пробы питьевой воды, продуктов и готовых блюд, принимаются меры по локализации и ликвидации очага кишечной инфекции, отметили в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.