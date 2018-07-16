На юге Пакистана 15 участников свадебной церемонии погибли в ДТП

На юге Пакистана 15 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, еще 17 — пострадали, передает "Интерфакс".

По данным местных СМИ, на оживленном скоростном шоссе грузовик врезался в припаркованный пассажирский автобус, перевозивший гостей свадебной церемонии.

В полиции отметили, что причиной страшной аварии стала невнимательность водителя грузовика.