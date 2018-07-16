Маленький шажок в сторону от кризиса: в Кремле рассказали, чего ждут от встречи в Хельсинки

По итогам встречи Путина и Трампа подписания совместного заявления не планируется. Однако пройдет пресс-конференция двух лидеров. Об этом в интервью RT заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента также рассказал, какие темы могут быть затронуты в ходе переговоров.

"Эта встреча в верхах позволит нам сделать хотя бы маленький шажок в сторону от того кризисного состояния, в котором пребывают наши двусторонние отношения. Этот принцип актуален для любого главы государства, потому что любой глава государства в ходе контактов со своими зарубежными визави в первую очередь отстаивает интересы своей страны. В этом плане наш президент весьма прагматичен, открыт и весьма последователен, он всегда говорит, что интересы России и русского народа для него самое главное, и поэтому он с уважением относится к тому, что это его мировоззрение, только зеркально в отношении своей страны, разделяет Дональд Трамп".