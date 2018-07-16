Путин точно знает, чего хочет: европейские СМИ гадают об итогах встречи лидеров РФ и США

Уже через несколько часов в Хельсинки пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Это будут первые полноформатные переговоры лидеров России и США. Ожидается, что президенты обсудят перспективы отношений двух стран, а также актуальные международные вопросы. Что пишет европейская пресса перед этой исторической встречей?

Владимир Путин и Дональд Трамп делают важный шаг к решению мировых проблем, пишут европейские издания. Тем для обсуждения накопилось много, но вот осложняющих встречу факторов еще больше.

Один из них — новые обвинения России во вмешательстве в выборы в США, сообщает британский телеканал Sky News. Как это повлияет на встречу, остается только гадать, но подпортить ее американскому прокурору Мюллеру однозначно удалось.

BBC, как и многие другие агентства, цитируют самого Трампа, назвавшего ЕС "торговым врагом США". Это взволновало весь Старый свет. Неудивительно, учитывая, что Европа традиционно считалась союзником Вашингтона, а свои заявления Трамп сделал сразу после поездки в Брюссель на саммит НАТО и в Лондон. Там, кажется, совсем не ожидали столь недипломатичного поведения.

Некоторые издания, например, The Guardian, настроены пессимистично: по их мнению, вообще никаких договоренностей ждать не следует. Для обоих сторон успехом будет сам факт встречи. А вот авторы The Times уверены, что Москва и Израиль готовят некую "большую сделку" по Сирии. Издание напоминает, что незадолго до саммита в Москву приезжал премьер Израиля Нетаньяху, чтобы обсудить в том числе и эту тему.

Немецкое издание Der Spiegel считает, что самому Трампу важнее создать видимость успешных переговоров, в то время как Владимир Путин точно знает, чего хочет. "Встреча с красивыми снимками, после которой американский президент будет выставлять себя победителем. Но в действительности победителем скорее всего окажется Путин", — указывает журнал.

А германский канал N-tv публикует результаты опроса, согласно которым жители Германии считают Путина более компетентным, чем Трампа.

Но, конечно, больше всего детали предстоящей встречи смаковали финские СМИ. Обсуждали нарушившую этикет супругу Трампа, которая спустилась с трапа первой, хотя по идее должна была следовать за президентом. Да еще и вместо каблуков надела туфли на плоской подошве, что тоже выбивается из правил.

Европа боится, что США просто возьмут и обойдут ее с востока, пишут финские журналисты. Издание Helsingin Sanomat считает, что предсказать исход встречи будет сложно. В первую очередь авторы обеспокоены поведением Трампа, который позволяет себе отчитывать европейских союзников. Сам Трамп ожидает, что его в любом случае будут критиковать после встречи с Путиным. Впрочем, ему не привыкать.