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Конфликт в Сирии 1 час назад
Сирийское примирение: боевики сдают танки
Минометы, зенитные установки и даже танки. Боевики на юге Сирии сдают оружие. Это результат переговоров, которые ведут российские военные из Центра по примирению враждующих сторон со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований. Таким образом удается сохранить сотни и даже тысячи жизней. О том, как Сирия возвращется к миру, — репортаж
Процесс примирения незаконных бандформирований сейчас активно продолжается по всему югу Сирии — в провинциях Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Даръа. Одним из основных пунктов мирного процесса является условие, согласно которому боевики должны сдать правительственным подразделениям имеющееся у них оружие, в том числе средние и тяжелые виды вооружения.
Это окрестности городка Тафас, что в провинции Даръа. Несколько дней назад над этим населенным пунктом был поднят сирийский флаг, а сегодня на его окраине боевики, что последние несколько лет оказывали сопротивление правительственным сила, сдают им оружие.
Самое грозное в арсенале у группировок — это бронетехника: танки и бронемашины. На вооружении у боевиков стояла и артиллерия: гаубицы, минометы, а также зенитные установки.
"Мы здесь собрались, чтобы вернуть наше оружие, которое когда-то было захвачено у нашей армии ради того, чтобы здесь все мирно жили и вернулись те времена, когда здесь никто ни с кем не воевал. Чтобы наш народ был не разделен", — сказал полковник армии САР.
На месте передачи вооружения без российских офицеров Центра по примирению враждующих сторон, кажется, не обойтись. Это и понятно. Ведь именно благородя их усилиям в переговорном процессе, удалось убедить боевиков прекратить сопротивление и сложить оружие.
"Благодаря тому, что большинство полевых командиров осознали бесперспективность дальнейшей вооруженной борьбы, они принимают правильные, взвешенные решения, сохраняя людей, сохраняя города от разрушения. Сегодня я могу поделиться предварительными цифрами. Они таковы: тяжелой техники сдано более 40 единиц, из них только танков 26 единиц, несколько сот единиц стрелкового оружия. Это, я считаю, достаточно успешный показатель процесса примирения", — сказал Алексей Цыганков — заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по разоружению, начальник центра по примирению враждующих сторон
В том, что боевики сдают оружие добровольно, без какого-либо принуждения, убеждаемся в ходе разговора с одним из них.
"Я помню, как мы жили раньше и войны уже не хочется. Мы хотим вернуть такую жизнь, какая у нас была раньше. Мы принимаем предложения всех сторон – сирийской армии, вашей армии, чтобы выйти из той сложной ситуации, какая у нас сейчас. Чтобы наши соотечественники смогли вернуться к нормальной жизни, крепко стоять на ногах и ничего не бояться", — говорит боевик Мухаммед Барада.
Большинство из той техники, что сдают боевики, на ходу и вполне боеспособна. Теперь это вооружение вернется в армейские подразделения правительственных войск. А у тех, кто сдает оружие впервые с момента начала конфликта в Сирии, появилась реальная возможность вернуться к нормальной, мирной жизни.
"Я хочу обратиться ко всем землякам. Хватит, воевать! Россия помогает нам закончить эту войну. Прислушайтесь и сложите оружие! Возвращайтесь к своим семьям: возделывать поля, растить хлеб, воспитывать сыновей", — призвал старейшина селения Насиб Аднан Шариф Абу Алид.
Одновременно с присоединением к режиму примирения всех новых населенных пунктов, в них начинают возвращаться беженцы, в том числе и те, кто вынужденно покинул территорию Сирии. Те, кто уже вернулся в свои дома, призывают соотечественников последовать их примеру. С таким же призывом выступил и МИД Сирии. При этом во внешнеполитическом ведомстве арабской республики отметили, что государство несет полную ответственность за безопасность, здоровье и обеспечение вернувшихся граждан всем необходимым. К настоящему моменту большая часть районов Сирии, что были захвачены боевиками, освобождены благодаря достижению локальных перемирий.
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