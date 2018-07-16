Трамп считает, что отношения с Россией ухудшились из-за глупости США

Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Путиным написал на своей страничке в Twitter, почему, по его мнению, отношения двух стран так испортились.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости США и теперь подстроенной охоты на ведьм", — указал американский лидер в Twitter.

Встреча президентов России и США должна начаться в Хельсинки около 13:00 по местному времени (совпадает с московским). Это будут первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что главы государств обсудят перспективы отношений двух стран, а также актуальные международные вопросы, в частности, ситуацию в Сирии и на Украине.