Робот-садовод переносит растение на солнце и напоминает хозяину о поливе

Инженеры пекинской компании Vincross представили новую разработку: робота-садовода под названием Hexa, который ухаживает за домашним растением.

Глава компании и идейный вдохновитель проекта Тяньци Сунь (Tianqi Sun) поясняет, что его давно привлекала мысль о создании "активного" растения.

"За миллиарды лет растения никогда не испытывали никакого движения, даже простейшего. Всю свою жизнь они придерживаются того места, где они родились. Желают ли они нарушить собственные "настройки"? Если люди всегда пытаются разрушить "настройки" с помощью технологий, как насчёт растений? Я не знаю ответа, но я хотел бы попытаться поделиться некоторыми из этих человеческих тенденций и технологий с растениями", — рассуждает в своём блоге инженер.

Он решил наделить растения мобильностью при помощи роботизированного ровера. Миниатюрный робот с шестью "лапками", с виду напоминающий краба, носит растение на своей "спине". В зависимости от потребностей своего "груза", Hexa может вынести растение на солнечный свет или, напротив, спрятать в тень. Кроме того, робот напоминает хозяину полить растение.

Прототип устройства представляет собой двухслойный горшок, в который помещается растение. Робот умеет самостоятельно находить освещённые зоны, поворачиваться на 360 градусов и принимать наиболее удобную для растения позицию, чтобы оно могло поглотить максимум света.

Hexa имеет 19 сервоприводов, инфракрасный трансмиттер, датчик расстояния, трёхосевой акселерометр и камеру с разрешением 720р (она работает и в режиме ночной съёмки). "Мозгом" устройства стала операционная система на базе Linux.

Hexa можно подключить к Wi-Fi, более того, сам робот может служить в качестве Wi-Fi-роутера.

Вес аппарата составляет 1,75 килограмма, а переносить на своей "спине" он может груз весом до полутора килограммов. Высота устройства составляет 12 сантиметров, а диаметр — почти 51 сантиметр.

Автоматизированный помощник может работать без подзарядки до трёх часов. Зарядить его можно на док-станции или через кабель.

Также разработчики заявляют, что робот-садовод танцует, когда счастлив (что делает его счастливым, остаётся загадкой).

А если растение, за которым следит Hexa, испытывает жажду, то робот становится сварливым, как показано ниже.

Также инженеры добавили своему устройству некий игровой элемент: робот может взаимодействовать с человеком. Hexa ведёт себя практически как домашний питомец, например, реагирует, если его пощекотать.

И даже "даёт лапки".

Рыночная цена Hexa составляет 949 долларов США (59116 рублей по курсу на 15.07.2018).

Тяньци Сунь признаётся, что идея подарить растениям мобильность родилась у него в 2014 году, когда он увидел на одной из выставок растений погибший подсолнух, который постоянно находился в тени (кстати, ранее учёные выяснили, почему молодые подсолнухи "поклоняются" солнцу).

По его словам, подобные устройства не только облегчат жизнь людям, но и откроют новую эру растениеводства. Вполне возможно, что в будущем буду созданы аналогичные устройства и для садовых растений и деревьев. У последних, к слову, существуют собственные циркадные ритмы, и ранее было доказано, что растения, как и люди, спят по ночам.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других роботизированных помощниках. Так, робот-фермер сам сажает и поливает растения, а его "коллега" пропалывает сорняки и даже пасёт овец.