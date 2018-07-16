16 июля 201810:52
Во Владивостоке с проводов на уровне девятого этажа сорвался мужчина. Видео
Житель Владивостока решил попасть из одного высотного дома в другой при помощи... проводов. Сегодня утром, 16 июля, экстремал забрался на линию электропередач и полез по ней. Ему даже удалось преодолеть большую часть пути.
До конца завершить задуманное не удалось: в какой-то момент мужчина сорвался и рухнул с высоты девятого этажа на асфальт. Службам спасения, вызванным очевидцами на место происшествия за несколько мгновений до падения мужчины, оставалось лишь зафиксировать его мгновенную смерть.
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