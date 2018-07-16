Во Владивостоке с проводов на уровне девятого этажа сорвался мужчина. Видео

Житель Владивостока решил попасть из одного высотного дома в другой при помощи... проводов. Сегодня утром, 16 июля, экстремал забрался на линию электропередач и полез по ней. Ему даже удалось преодолеть большую часть пути.

До конца завершить задуманное не удалось: в какой-то момент мужчина сорвался и рухнул с высоты девятого этажа на асфальт. Службам спасения, вызванным очевидцами на место происшествия за несколько мгновений до падения мужчины, оставалось лишь зафиксировать его мгновенную смерть.