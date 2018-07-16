16 июля 201810:55
Джокович вернулся в десятку рейтинга ATP после победы на Уимблдоне
Сербский теннисист Новак Джокович поднялся с 21-го на 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В воскресенье, 15 июля, он стал победителем Уимблдона, обыграв южноафриканца Кевина Андерсона.
Серб вернулся в топ-10 мирового рейтинга впервые с октября 2017 года, отмечает ТАСС. Лучшим из россиян в обновленном рейтинге стал Карен Хачанов, который в четвертом круге Уимблдона уступил будущему чемпиону. Россиянин впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира, что позволило ему подняться на шесть мест (с 40-го на 34-е).
В первой тройке без изменений. Лидирует Рафаэль Надаль, далее идут Роджер Федерер и Александр Зверев.
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