Путин и Трамп встретятся в Готическом зале дворца президента Финляндии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Готическом зале президентского дворца в Хельсинки. До этого главы государств, включая президента Финляндии, сфотографируются в Желтом зале, передает РИА Новости.

Переговоры в расширенном составе – с участием делегаций – пройдут в Зеркальном зале, а для пресс-конференции подготовлен Государственный зал.

В конце своего визита в Хельсинки Путин встретится с президентом Финляндии в Салоне.

В ходе переговоров президенты планируют обсудить Сирию, Украину, ядерное разоружение и предполагаемое российское вмешательство в американские выборы – по крайней мере, на эти темы собирается поговорить с Путиным Трамп.