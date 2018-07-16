"Монако" и "Челси" сделали предложения ЦСКА по Головину

Футбольные клубы "Монако" и "Челси" сделали официальные предложения московскому ЦСКА по трансферу полузащитника сборной России Александра Головина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, источник добавил, что существует большая вероятность, при которой на этой неделе станет окончательно ясно, где Головин продолжит карьеру.

Ранее сообщалось, что полузащитник хотел бы продолжить карьеру в туринском "Ювентусе".