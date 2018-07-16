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16 июля 201812:15

На неделе в Москве будут жара, духота, ливень и град

Сергей Савостьянов/ТАСС

На предстоящей рабочей неделе жителей столичного региона ожидает душная погода с жарой до +30 градусов, ливнями и градом, передает РИА Новости.

Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, почти всю неделю преобладает температура выше климатической нормы, будет душно и жарко.

Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременными ливнями, местами с грозой, не исключен и град. По прогнозам синоптиков, сохранится в понедельник и во вторник, а к концу недели вероятность сильных ливней уменьшится.

17 июля температура будет на уровне +23-28 градусов, в Москве — плюс 26-28. Такая же погода сохранится погода и в последующие дни. Может быть, чуть ниже температура будет в среду и составит по региону +21-26, в Москве — около +25 градусов.

При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, сами грозы наиболее вероятны в первой половине недели.

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