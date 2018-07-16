Павел Грудинин развелся с женой заочно

Мировой суд Бабушкинского района Москвы принял решение о расторжении брака между директором ЗАО "Совхоз имени Ленина", бывшим кандидатом в президенты России Павлом Грудининым и его женой Ириной.

Заявление о разводе было подано в мае, в июне супругам был назначен срок примирения, который, однако, не помог сохранить этот брак.

Ни сам Грудинин, ни его супруга на заседании суда сегодня не присутствовали. Процесс по просьбе представителей Грудинина проходил в закрытом от публики режиме, передает РИА Новости.

Между тем, ранее Ирина Грудинина в эфире программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" призналась, что за 37 лет брака ей не раз доводилось переживать измены мужа, однако он всегда возвращался в семью и просил прощения. Поэтому в серьезность отношений с молодой женщиной — юристом "Совхоза имени Ленина" Ксенией Кутюхиной — она поначалу не верила. Думала, что это очередное увлечение, и муж вновь вернется в семью. О разводе она узнала из SMS, которое ей прислал муж. Лично обсуждать с ней эту тему Павел отказался, рассказала Ирина.