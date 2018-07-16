Два болельщика погибли во время празднования победы сборной Франции
Два болельщика сборной Франции погибли во время празднования победы своей команды на проходившем в России чемпионате мира по футболу, причем они пали не жертвой беспорядков, вспыхнувших в крупных городах, а собственной беспечности, сообщает BFMTV. Кроме того, в больнице оказались трое детей, сбитых загулявшим мотоциклистом.
#Breaking: Riots break out in #Paris near the #ChampsElysees after #France #WorldCup win. Police firing tear gas at rioters. (via @CMARTYLUSO1 ) pic.twitter.com/ppBRV5aRuT— Instant News Alerts (@InstaNewsAlerts) 15 июля 2018 г.
Первой жертвой стал 50-летний житель расположенного на востоке Пятой республики, недалеко от Женевы, города Анси. Финального свистка в матче с хорватами мужчина дожидался на парапете, а, услышав его, спрыгнул в канал Тью. Глубина последнего явно не соответствовала накалу страстей, в результате болельщик получил перелом шеи и спустя пару часов скончался в больнице.
Une trentaine de jeunes ont cassé et pillé dimanche soir le Drugstore Publicis des Champs-Elysées, à Paris, où des centaines de milliers de personnes fêtent la victoire française à la Coupe du monde #AFP pic.twitter.com/J4cTs95BnW— Agence France-Presse (@afpfr) 15 июля 2018 г.
Второй случай произошел в Сен-Феликсе, что близ Клермона, где 30-летний фанат не совладал с управлением, протаранил две машины и врезался в дерево. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы вызволить мужчину из искореженного салона, но к тому моменту он уже был мертв.
Des casseurs ont gâché la fête aux #ChampsElysées . Triste. pic.twitter.com/y3wBxE7PA1— Ulrike Koltermann (@Koltermann) 15 июля 2018 г.
В окрестностях Нанси ликовавший по поводу победы национальной сборной 19-летний мотоциклист не заметил переходившую дорогу семью, сбив трехлетнего мальчика и двух его шестилетних сестер. Сразу после аварии нарушитель скрылся с места, но вскоре был пойман и арестован. Дети находятся в госпитале, состоянии одной из девочек оценивается как серьезное.
Very unfortunately, the pillaging of shops around the Champs-Elysées has led to riot police intervening. The greatest tragedy when a small number detract from something so beautiful such as the events of today. pic.twitter.com/eCmEcq0pZI— Get French Football News (@GFFN) 15 июля 2018 г.
Тем временем в Париже полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить хулиганов, которые переворачивали автомобили и громили витрины магазинов, планируя пополнить запасы алкоголя.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная Фарнции - чемпион мира по футболу
- Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен
- "Красные дьяволы" Бельгии выиграли "бронзовый" матч
- Команда России достойно завершила домашний турнир
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Саммит в Хельсинки: тет-а-тет в Готическом зале
- Сирийское примирение: боевики сдают танки
- Павел Грудинин развелся с женой заочно
- В Волгограде введен режим ЧС из-за дождей
- Немецкая журналистка обвинила коллег в высокомерном отношении к России
Самое читаемое
-
Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
- Момент страшного ДТП в Подмосковье, где погибли три человека, попал на видео
- Миллионер лишил жену всего из-за молодой любовницы из Мордовии
- Уроженки Чечни зверски убиты афганскими боевиками
- Подросток, пропавший в горах под Сочи, найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport
- Цены на бензин резко затормозили
- "Я – больше!": первые сведения о самом маленьком кроссовере VW
- Aston Martin вставил в малолитражку двигатель размером с автомобиль
- УАЗ начал продавать долгожданную новую версию грузовика
Экономика
-
США нагнетают обстановку перед встречей Путина и Трампа
- Денежная база продолжает феноменальный рост
- Ромир: россияне стали покупать меньше кофе и шоколада
- Как борьба с коррупцией в Узбекистане изменила курс национальной валюты?
- 12 книг, которые рекомендует Илон Маск
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Золотая рыбка: чем полезен рыбий жир и как его правильно принимать
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Кокошник признали "мягкой силой" России
- Болельщики спешат получить последние впечатления перед отъездом из России
- Итальянцы хотят построить SPA-курорт на Кавказе
- Новый российский рекорд: 6 медалей с Олимпиады
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Море впечатлений: чем запомнится болельщикам ЧМ-2018
- Москва готовится к большой футбольной развязке
- Собянин рассказал, как меняется столица для водителей и пешеходов
- На профессиональных соседей нашли управу
- Достаточно номера телефона: новый способ воровства
- Школы иностранных языков превращают студентов в должников
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
VR-тренер помогает людям преодолеть страх высоты
- Учёные рассказали, почему детям полезно ходить босиком
- На Марсе обнаружены сотни призрачных дюн возрастом в миллиарды лет
- Крыс объявили главными врагами кораллов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков