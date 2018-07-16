Двое погибших и 11 пострадавших: опубликовано видео с места страшного ДТП под Азовом

В сети размещены кадры с места серьезной аварии, произошедшей утром в понедельник, 16 июля, около станицы Елизаветинской в Азовском районе Ростовской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ.

По уточненным данным, которые приводят местные СМИ, в результате аварии погибли два человека, в том числе – двухлетний ребенок, находившийся в легковой машине, еще 11 человек получили травмы.

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.