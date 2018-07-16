Момент нападения беркута на восьмилетнюю девочку попал на видео

В минувшие выходные на берегу Иссык-Куля в Киргизии проводился этнофестиваль "Тескей жээк" (Южный берег), на котором демонстрировались особенности киргизской национальной охоты на лошадях "салбуурун" с использованием беркута, лука и стрел.

Внезапно один из выпущенных беркутов напал на бежавшую восьмилетнюю девочку, подлетев к ней со стороны спины. Спустя пять секунд подбежал хозяин пернатого хищника и избавил ребенка от вцепившейся в него ловчей птицы.

Беркут за короткое время своими острыми когтями и клювом изрядно поранил девочку на спине и затылочной части головы. Перепуганного ребенка оперативно отвезли в ближайшую больницу, и сейчас его здоровью ничего не угрожает.