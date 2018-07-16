Серена Уильямс взлетела на 153 места в рейтинге WTA

Американская теннисистка Серена Уильямс поднялась с 181-го на 28-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее американка дошла до финала Уимблдона, где проиграла немке Ангелике Кербер.

Немецкая теннисистка в свою очередь отыграла шесть строчек и расположилась на четвертой позиции. Рейтинг по-прежнему возглавляет румынка Симона Халеп, далее идут датчанка Каролин Возняцки и американка Слоан Стивенс. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Мария Шарапова улучшили свое положение в рейтинге на один пункт каждая, выйдя на 13-е и 21-е места соответственно.