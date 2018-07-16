Длительная забастовка в Iberii усложнит воздушное сообщение с Барселоной

В ближайшие три недели в аэропорту Барселоны возможны задержки и отмены рейсов различных авиакомпаний, передает "Интерфакс". Работники компании Iberia будут бастовать 27-28 июля и 3-4 августа.

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщает, что задержки или отмены рейсов могут касаться авиаперевозчиков Iberia, Vueling, American Airlines, Air China, Turkish Airlines, Latam Airline и Avianca.