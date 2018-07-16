Президент России прилетел в столицу Финляндии

Президент России Владимир Путин прилетел в Хельсинки, где встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Самолет Путина приземлился около 13 часов по местному времени в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Российского лидера встретил глава администрации президента Финляндии Юкка Сиукосаари.

Трамп прибыл в столицу Финляндии еще в воскресенье.