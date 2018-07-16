Официально: Поветкин и Джошуа подерутся на "Уэмбли" 22 сентября

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский на своей странице в Twitter сообщил, что достигнута договоренность о проведении боя между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа.

Бой за звание чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") в тяжелом весе пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На данный момент поясом владеет Джошуа, а Поветкин является обязательным претендентом.