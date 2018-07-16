Путинский "Кортеж" припарковался у президентского дворца в Хельсинки

Президент России Владимир Путин приехал в президентский дворец в Хельсинки, где состоятся его переговоры с лидером США Дональдом Трампом, на лимузине российского производства проекта "Кортеж". Это первое зарубежное мероприятие, на котором используется автомобиль "Кортеж", передает РИА Новости.

Беседе президентов России и США будет предшествовать совместное фотографирование с главой Финляндии как принимающей стороной. Затем в Готическом зале президентского дворца начнутся двусторонние переговоры Путина и Трампа, которые продлятся ориентировочно 1,5 часа. После этого по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, а заключительной частью встречи станет совместная пресс-конференция лидеров двух стран.