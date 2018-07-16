Новая теория: предки людей развивали кисти рук ради извлечения костного мозга

Антропологов давно интересует эволюция отдельных частей тела наших предков, в частности, рук. Считается, что последние приобрели особое анатомическое строение в ответ на постоянный труд – тот самый, который "сделал из обезьяны человека". Это изготовление сложных орудий и инструментов.

Однако учёные из Университета Кента в Великобритании полагают, что есть ещё одна причина, по которой гомининам потребовались более подвижные руки. Это вскрытие костей животных и извлечение питательного лакомства – костного мозга.

Основные анатомические отличия, как известно, заключаются в том, что у людей большой палец более мускулистый и как бы противопоставлен остальным. Фаланги других пальцев менее длинные по сравнению с пальцами приматов, а запястье более гибкое. Кроме того, у нас обширнее поверхности суставов. Что касается цепкости, то в этом наши руки уступают лапам приматов (да и в целом они были признаны более примитивными по сравнению с лапами тех же шимпанзе), зато в ловкости и мелкой моторике первенство удерживают сапиенсы.

Ведущий автор нового исследования профессор Трейси Кивелл (Tracy Kivell) отмечает в пресс-релизе, что, хотя изготовление каменных орудий считается ключевым фактором развития человеческой руки, получение доступа к костному мозгу убитых животных было не менее важным.

По её словам, археологические данные указывают на то, что наши предки использовали руки для многих действий разного рода: это, например, колка орехов, разрезание плоти, раскалывание костей, изготовление каменных орудий труда.

Однако маловероятно, что все эти действия одинаково повлияли на эволюцию рук.

Чтобы понять, какие именно навыки были наиболее важными с анатомической точки зрения, учёные измерили силу рук, которую прикладывает человек, когда совершает различные действия. В эксперименте приняли участие 39 добровольцев, которых попросили выполнять сложные или не очень движения. Участники кололи орехи, извлекали костный мозг из костей при помощи специально сделанного молота, дробили и затачивали камни, а также изготавливали примитивные инструменты. Для этого участникам выдали орудия наподобие тех, какими пользовались гоминины.

Специалисты отслеживали все манипуляции и то, какую силу прикладывал человек для совершения конкретного действия.

Оказалось, что колка орехов почти не требует особой силы, а вот для изготовления инструментов и извлечения костного мозга пришлось приложить намного больше сил. Причём во всех случаях активнее всего работали большой, указательный и средний пальцы.

Авторы работы считают, что результаты говорят сами за себя: колка орехов не требует особых навыков и анатомических приспособлений, поэтому с этим действием легко справляется большинство приматов, не обладающих развитыми лапами.

Между тем изготовление инструментов и извлечение костного мозга, вероятно, стали двумя ключевыми факторами развития анатомических приспособлений кистей рук гоминин. Более того, антропологи полагают, что именно второй навык сыграл ключевую роль в развитии человеческой ловкости.

Более подробно об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в издании Journal of Human Evolution.

Кстати, ранее выяснилось, что одним из ведущих факторов в эволюции человечества были кулачные бои. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как на самом деле наши предки "встали на две ноги" и как форма лба помогла выжить людям и погубила неандертальцев.